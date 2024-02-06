شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرات أمنية بمنتجات سامسونج وأندرويد وجوجل.. إليك روابط التحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عدة تحذيرًا أمنيًا من ثغرات في منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل، مطالبًا المستخدمين بضرورة وسرعة إجراء التحديثات الأمنية.



ونبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات أندريد، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال الرابط، كما نوه لوجود ثغرات أمنية بمستوى عالي من منتجات جوجل مطالبًا بالتحديث عبر الرابط.





كما أصدر تحذيرًا من منتجات سامسونج بمستوى عالي الخطورة مطالبًا بالتحديث عبر الرابط.

