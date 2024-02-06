تكنولوجيا: شائعات تفيد بأن شركة MediaTek تقدم خصومات لسامسونج إذا استخدمت المزيد من شرائحها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستخدم سامسونج مزيجًا من موردي الشرائح لهواتفها؛ كوالكوم وMediaTek وسامسونج نفسها، كل منهم بنسب مختلفة.

ووفقًا لأحد المسربين، تتفاوض شركة MediaTek لتصبح جزءًا أكبر من سلسلة Galaxy وتحاول جذب شركة سامسونج بأسعار خاصة. على وجه التحديد، تريد الشركة توسيع استخدام شرائح MediaTek لإصدارات متوسطة التكلفة من سامسونج.

باستثناء Galaxy M53، فإن معظم أجهزة Galaxy التي تدعم MediaTek تقع في نطاق A3x أو أقل. ومن الطبيعي أن تحتوي الهواتف ذات الميزانية المحدودة على أقل تكلفة من المواد، لذا فإن تخفيض سعر الشرائح يبدو جيدًا بالتأكيد. ويمكن استخدامها كوسيلة ضغط ضد شركة كوالكوم، إذا حاولت رفع أسعارها.

تمتلك MediaTek أيضًا شرائح تنافسية متوسطة المدى ورائدة أيضًا، ولكن لا يوجد ذكر لتلك التي تدخل في هذا المزيج.

أعادت شركة سامسونج مؤخرًا تقديم معالج Exynos على الأجهزة المتطورة مع Galaxy S24 وS24+ ولديها صفقة حصرية لمدة سنوات مع كوالكوم لشراء شرائح “لـ Galaxy”، لذلك قد لا ترغب في إضافة مورد ثالث لخطوط Galaxy.

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