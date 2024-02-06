تكنولوجيا: هاتف OPPO Reno 11F 5G يظهر على قاعدة بيانات Geekbench وهو متاح للطلب المسبق في إندونيسيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OPPO للكشف عن أحدث هواتفها، Reno 11F 5G، والذي من المرجح أن يتم تقديمه باسم OPPO F25 في السوق الهندية.

وقد تم رصد الهاتف الذكي، الذي تم تحديده برقم الطراز CPH2603، مؤخرًا في قاعدة بيانات Geekbench، مما يعرض أدائه.

ووفقًا لنتائج Geekbench، حقق هاتف Reno 11F 5G درجة 897 في اختبار النواة الواحدة و 2329 في اختبار النواة المتعددة، مما يشير إلى الأداء القوي.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معالج MediaTek Dimensity 7050، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات Mali-G68 MC4 والذاكرة العشوائية (RAM) ذات سعة 8 جيجابايت. وما يزيد من جاذبيته هو حقيقة أنه سيتم تشغيله على أحدث نظام تشغيل Android 14 مباشرة.

ويتوفر الهاتف حاليًا بالفعل للطلب المسبق في إندونيسيا، ويتم تقديمه في إصدارين من الألوان: الوردي والأخضر.

وفي حين أن المواصفات الأخرى غير معروفة حاليًا، فمن المتوقع أن يتميز Reno 11F بشاشة FHD+ AMOLED بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز.

يبدو قسم الكاميرا واعدًا أيضًا، حيث يحتوي الإعداد على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر OV64B، وعدسة ذات زاوية واسعة من نوع Sony IMX355 بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

من المتوقع أن يأتي بالجزء الأمامي مستشعر 32 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يتم تشغيل الجهاز ببطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير. بالإضافة إلى ذلك، قد يأتي الهاتف الذكي بتصنيف IP65.

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