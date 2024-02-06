تكنولوجيا: شركة Snap Inc تواصل في تسريح العمال مع تسريح 500 موظف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة Snap Inc، الشركة التي تقف وراء تطبيق Snapchat، الاستغناء عن 10% من قوتها العاملة، أي حوالي 500 شخص. تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الشركة لجعلها تعمل بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

يعكس قرار شركة Snap اتجاهًا أكبر في عالم التكنولوجيا، حيث تعمل العديد من الشركات على تقليص أعمالها لتظل مرنة وقادرة على المنافسة.

تشمل بعض عمليات التسريح الأخرى الأخيرة للعمال تسريح Discord لـ 17% من موظفيها وتسريح مايكروسوفت لما يقرب من 1900 موظف.

تهدف عمليات التسريح من العمل إلى مساعدة Snap على تقليل الطبقات داخل الشركة وتحسين العمل وجهاً لوجه بين الفرق. وهذه خطوة استراتيجية للحفاظ على قوة الشركة وتركيزها، خاصة في الوقت الذي تواجه فيه صناعة التكنولوجيا الكثير منا لتغييرات.

كما قامت شركات التكنولوجيا الأخرى، بما في ذلك Okta و Zoom، بخفض الوظائف في الآونة الأخيرة. وفي الواقع، شهد قطاع التكنولوجيا تخفيض ما يقرب من 24000 وظيفة في شهر يناير وحده.

لقد مرت شركة Snap بهذا من قبل، مع عدة جولات من تخفيض الوظائف بدءًا من عام 2022. وهذا جزء من جهد مستمر لمواءمة هيكل الشركة مع أهدافها للنمو والابتكار. ومن المتوقع أن تكلف عمليات التسريح الأخيرة هذه ما بين 55 مليون دولار إلى 75 مليون دولار.

كما تم تسليط الضوء على الشركة أيضًا بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، حيث تحدث الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل مؤخرًا إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول هذه القضية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت شركة Snap من زيادة إيراداتها من الإعلانات الرقمية مؤخرًا وبدأت في إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.

وحتى مع هذه الجهود، لا يزال سعر سهم Snap أقل من سعر الطرح العام الأولي وبعيدًا عن ذروته في عام 2021. وهذا يدل على أن الشركة تمر ببعض الأوقات الصعبة، وتحاول إيجاد أفضل مسار للمضي قدمًا في مشهد تكنولوجي سريع التغير.

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