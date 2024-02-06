شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.82 % خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم، الثلاثاء، 6 فبراير ربحًا ضئيلًا بنسبة 0.82 %، حيث يتم تداول البيتكوين في الوقت الحالي، بسعر 42802 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets 360.

وشهدت الأثير أيضًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.91 % اليوم الثلاثاء، ليتم تداولها بسعر 2,312 دولارًا، وهو أعلى بمقدار 22 دولارًا من سعر إيثريوم في اليوم السابق.

سجلت Ripple وUSD Coin وDogecoin وChainlink وTron أرباحًا طفيفة إلى جانب البيتكوين والأثير، وانضم إليهم أيضًا Polygon وWrapped Bitcoin وLitecoin وLeo وUniswap وCosmos على الجانب الربحي من مخطط العملات المشفرة.

في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.25%، لتبلغ 1.64 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap اليوم الثلاثاء.