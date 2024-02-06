تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 25 من فبراير لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 14 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 25 من فبراير لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 14 للأسواق العالمية، على أن ينطلق الحدث خلال فعاليات مؤتمر MWC للعام 2024.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi 14 في أسواق جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Xiaomi 14 Ultra خلال الحدث.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي تقدم خلال الحدث هاتف Xiaomi 14 Ultra وإصدار الشركة الرئيسي Xiaomi 14، على أن يقتصر هاتف Xiaomi 14 Pro على السوق الصيني.

ولقد كشف الإعلان التشويقي الذي نشر على موقع شاومي الرسمي عن أن الهواتف تتضمن جيل جديد من تقنية Leica، كما تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية ستقدم في الكاميرة الرئيسية لهاتف Xiaomi 14 Ultra.

أيضاً تؤكد التسريبات على أن هاتف Ultra يأتي بعدد 4 من الكاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تشمل مستشعر Sony LYT-900 في الكاميرة الرئيسية، وعدسات متغيرة f/1.6-f/4.0.

يذكر أن التفاصيل السابقة أكدت على خطط شاومي لإطلاق جهاز Xiaomi Pad 7 اللوحي خلال الحدث، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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