تكنولوجيا: لقاء مع “جيري لياو” مدير شركة Honor في حدث إطلاق Honor Magic V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس شركة Honor بقوة في الفترة الأخيرة لتحقيق الريادة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، ولقد قامت العملاق الصيني مؤخراً بإطلاق هاتف Honor Magic V2 القابل للطي في سوق المملكة العربية السعودية، وعلى هامش الحدث أجرى “سلطان الفردان” لقاء مع “جيري لياو” مدير شركة Honor لتوضيح بعض التفاصيل حول رؤية الشركة.

ما الذي يميز هاتف Honor Magic V2 عن الإصدارات المنافسة في الأسواق؟ وهل يمكن التأكيد على أنه أفضل الهواتف القابلة للطي في الأسواق الآن؟

كان السؤال الأول الذي طرح من “سلطان الفردان” على “جيري لياو” حول المميزات التي ينفرد بها هاتف Magic V2 القابل للطي بين هذه الفئة من الهواتف، ولقد أجاب مدير شركة Honor موضحاً أن الشركة تحرص على إستخدام التقنيات الرائدة في العالم المقدمة من مختلف الشركاء.

كما أكد على أن هذه التقنيات تعزز تصميم الهاتف لمواجهة التحديات والصعوبات الشائعة في هذه الفئة من الهواتف غالباً، والتي يأتي على رأسها تطوير تصميم فائق النحافة وأيضاً بوزن خفيف جداً.

أيضاً رداً على سؤال “سلطان الفردان” حول ما إذا كان Honor Magic V2 الأفضل بين الهواتف القابلة للطي؟ أجاب “جيري لياو” أن التقنيات والتصميم المميز لهاتف Magic V2 يقدم رؤية مستقبلية في صناعة الهواتف القابلة للطي والتي تلعب دور كبير في تغيير حياة المستخدمين، لهذا يعد هاتف Magic V2 رائد في التعبير عن مستقبل هذه الفئة من الهواتف.

ما هي خطط شركة Honor للتعاون القادم مع Porsche Design؟ والمنتجات المتوقعة من كلا الشركتين؟

أكد “سلطان الفردان” على أن أحد المفاجآت التي نتطلع إليها هو عرض الهاتف في LEAP 2024، أيضاً طرح سؤال حول رؤية Honor للتعاون القادم مع Porsche Design؟ والمنتجات المتوقعة لهذا التعاون بين الشركتين؟

ورداً على هذا السؤال أوضح “جيري لياو” أن تعاون Honor مع “Porsche Design” لتطوير تصميم الهاتف الذي قدم في السوق الأوروبي حصد الكثير من الإعجاب بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لما يميز هذا الإصدار من تصميم مذهل يعبر عن الفخامة والتصميم العصري الذي إشتهرت بهم علامة “Porsche” التجارية.

كما أضاف أن هذا التصميم المذهل يتكامل مع التقنيات المبتكرة من Honor والتي تستهدف بشكل رئيسي التركيز على تعزيز تجربة المستخدم، ومن المتوقع أن يستمر هذا التعاون بين الشركتين في دفع منتجات مذهلة للأسواق.

أيضاً أكد “جيري لياو” على أن شركة Honor حرصت على أن تقدم هذه التجربة المذهلة في إصدار “Porsche Design” للمستخدمين في سوق المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة ليختبر المستخدمين في سوق المملكة المميزات الرائدة لهذا الإصدار.