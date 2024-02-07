تكنولوجيا: تسريبات مصورة عن هاتف Redmi A3 قبل إطلاقه في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi A3، وهو هاتف ذكي من الفئة المتوسطة، في الهند. وتشير المعلومات المقدمة من 91Mobiles Indian إلى أن سعر الإصدار القياسي من Redmi A3 سيكون أقل من 7000 روبية، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الأعلى بسعر أقل من 9000 روبية.

وقد سبق أن تم تسريب تصميم ومواصفات Redmi A3، وكشف تقرير حديث أيضًا عن صورة للجهاز والذي يتميز بظهر لامع يشبه الزجاج.

من المتوقع أن يتميز الجهاز بنتوء على شكل قطرة الماء وإطارات رفيعة في الأعلى والجوانب. ومن المقرر أن يكون الهاتف متاحًا بثلاثة خيارات للألوان: الأخضر والأزرق والأسود.

كما انه من المتوقع أن يحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على وحدة كاميرا دائرية تحتوي على كاميرات مزدوجة وفلاش LED.

وعلى ما يبدو، قد يبلغ قياس الشاشة 6.71 بوصة مع تقنية LCD، مما يتيح لها الوصول إلى معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وذروة سطوع تبلغ 400 نتس.

تشير صور صناديق البيع بالتجزئة المسربة إلى إصدار أعلى مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من التخزين.

تشمل الميزات الإضافية المتوقعة في Redmi A3 معالج من MediaTek، وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مصحوبة بعدسة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط، ونظام Android 13 Go Edition.

وحتى الآن، لم تؤكد شركة شاومي هذه التفاصيل رسميًا. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإصدار المزيد من المعلومات قريبًا.

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