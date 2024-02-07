تكنولوجيا: ‏GoPro تطرح تطبيق تحرير Mac وخطة اشتراك Premium+ متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود GoPro إلى أجهزة الحواسب المكتبية باستخدام تطبيق تحرير جديد لنظام Mac.

وفي حين أن الشركة قدمت تطبيقات سطح المكتب GoPro Studio و Player+ ReelSteady منذ فترة طويلة، فقد كان الكثير من اهتمامها منصبًا على الهاتف المحمول منذ أن اشترت Replay و Splice في عام 2016. وقد تم إعادة تسمية الأول إلى Quik.

يعتمد أحدث برنامج لسطح المكتب على Quik ويرتبط بتطبيقات GoPro للهواتف المحمولة. وستتمكن من بدء التحرير في تطبيق Quik للهاتف المحمول والانتهاء على جهاز Mac الخاص بك، أو العكس.

تتضمن الميزات أداة مزامنة الإيقاع التي تطابق تعديلك مع إيقاع المسار الخلفي. هناك وظيفة تحرير التمييز التلقائي أيضًا.

وعلى الرغم من أن مجموعة تحرير Mac يمكنها بالتأكيد استخدام المزيد من الميزات، إلا أن GoPro تقول إن جميع الأدوات الرئيسية من تطبيق Quik للهاتف المحمول ستشق طريقها إلى سطح المكتب بحلول الوقت الذي يصل فيه إصدار Windows في وقت لاحق من هذا العام.

تفرض GoPro رسومًا على أولئك الذين لا يستخدمون أجهزتها بقيمة 10 دولارات سنويًا لاستخدام تطبيق Quik للجوال. سيتمكن المشتركون في مستوياتها الأخرى من الوصول إلى تطبيق سطح المكتب دون أي تكلفة إضافية.

وفي هذا الصدد، تقوم الشركة بإعادة تسمية اشتراك GoPro الخاص بها إلى GoPro Premium. لا يزال يكلف 50 دولارًا سنويًا، ويتضمن امتيازات مثل النسخ الاحتياطية السحابية غير المحدودة والبث المباشر والخصومات على المعدات واستبدال الكاميرا المضمونة.

تضيف الشركة أيضًا مستوى اشتراك أعلى، GoPro Premium+. وهو يتضمن جميع مزايا Premium، إلى جانب تثبيت الفيديو HyperSmooth Pro وما يصل إلى 500 جيجابايت من التخزين السحابي للقطات الملتقطة بكاميرات غير تابعة لـ GoPro (مقارنة بـ 25 جيجابايت لـ Premium).

تبلغ تكلفة Premium+ حوالي 100 دولارًا سنويًا، ويمكن لمستخدمي Premium الترقية مقابل 50 دولارًا.

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