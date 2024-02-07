شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطبق تقنية العلامة المائية فى صور الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI أنها ستضيف علامة مائية إلى البيانات الوصفية للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) والتي تم إنشاؤها بواسطة اداة DALL-E 3، وفقاً لموقع gadgets 360.

وذكرت الشركة أنها ستستخدم الآن المعيار الفني المفتوح المعتمد من قبل التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة ( C2PA)، ويضف المعلومات التي تفيد بأن الصورة قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، واسم أداة الذكاء الاصطناعي، واسم التطبيق المستخدم لإنشاء الصورة في بياناته الوصفية، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة Meta أن شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى اعتماد معيار مشترك لمساعدة أدوات الكشف في تحديد محتوى الذكاء الاصطناعي وتصنيفه على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وكشفت OpenAI في منشور لها عن هذه الخطوة، بالإضافة إلى التفاصيل الفنية حولها، وقالت إن الصور التي تم إنشاؤها باستخدام ChatGPT على عميل الويب وواجهة برمجة التطبيقات (API)، التي تستخدم نموذج DALL-E 3، ستحتوي الآن على بيانات وصفية جديدة وفقًا لمعيار C2PA، سيتم طرح عملية العلامة المائية نفسها على تطبيق ChatGPT بحلول 12 فبراير، ومعيار C2PA عبارة عن تقنية محددة للعلامة المائية تضيف ختمًا على الصورة نفسها وتضمين المعلومات داخل الصورة أيضًا، ونتيجة لذلك، يمكن رؤية رمز CR في الجزء العلوي الأيسر من الصورة ويمكن التحقق من النسخة التفصيلية في البيانات الوصفية الخاصة بها.

من خلال البيانات الوصفية، يمكن للمستخدمين التحقق من أصول الصورة، بما في ذلك المعلومات حول نموذج الذكاء الاصطناعي والتطبيق المستخدم لإنشائها، وفي الأمثلة التي شاركتها OpenAI، تعرض البيانات الوصفية ملخصًا للمحتوى يقول: "تم إنشاء هذه الصورة باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي"، وتظهر علامة تبويب منفصلة للعملية ما إذا تم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) أو عميل الويب أو ChatGPT، بالإضافة إلى إظهار نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي، وفقًا للشركة، فإن إضافة البيانات الوصفية قد يؤدي إلى زيادة حجم الصورة قليلاً، ولكن لن يكون هناك أي تأثير على الجودة.

على الرغم من أن هذا يجعل الصورة أكثر أمانًا من مجرد علامة مرئية، إلا أنه لا تزال هناك طرق لتجاوزها، أبرز OpenAI أن العديد من منصات الوسائط الاجتماعية تزيل البيانات الوصفية من الصورة التي تم تحميلها، كما أن التقاط لقطة شاشة للصورة سيؤدي إلى إزالتها أيضًا، لذلك، قد لا تكون هذه الطريقة كافية لتحديد ما إذا كانت الصورة قد تم إنشاؤها بالفعل بواسطة DALL-E 3 أو نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.