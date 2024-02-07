تكنولوجيا: Energizer تستعد للكشف عن هاتف Energizer P28K بقدرة بطارية 28000 mAh في MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Energizer إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق هاتف Energizer P28K بسعة بطارية 28000 mAh في فعاليات معرض MWC 2024 القادمة.

ينطلق معرض MWC 2024 لاحقاً هذا الشهر بالكثير من الإعلانات المرتقبة من عمالقة التكنولوجيا في العالم، ومن المقرر أن تكشف Energizer خلال هذا الحدث عن هاتف Energizer P28K.

ولقد أكدت عملاق تصنيع البطاريات Energizer على أن هاتفها القادم الذي يأتي بترخيص “Avenir Telecom” سيكشف عنه بشكل رسمي في معرض برشلونة الذي ينطلق هذا الشهر.

ولقد أكد الإعلان التشويقي على أن هاتف Energizer P28K سيأتي بأكبر سعة للبطارية قدمت في الهواتف الذكية.

وتؤكد التفاصيل على أن 28 يعبر عن سعة البطارية المميزة للهاتف المرتقب وهي 28000 mAh، أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بتصميم يدعم مقاومة أعلى، كما يضم شاشة بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD، ويأتي بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، مع اثنان من الكاميرات بدقة 20 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في فعاليات MWC 2024.

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