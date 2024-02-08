شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. اعرف مميزات أداة "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت ستطلق المساعد الافتراضي (مايكروسوفت 365 كوبايلوت).

وتعمل أداة كوبايلوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأُنشئت باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من أوبن إيه.آي. مايكروسوفت 365 كوبايلوت كما أنها الأداة المساعدة الجديدة في برامج أوفيس ومايكروسوفت 365، والتي تتضمن برامج وورد وأوتلوك وتيمز.

وبدأت مايكروسوفت في نوفمبر، بيع (كوبايلوت) مقابل 30 دولارا شهريا.

ويمكن للأداة الجديدة تلخيص صندوق البريد الوارد أو إنشاء شرائح عرض تقديمي. استخدام الذكاء الاصطناعي يأتي هذا في ظل سعي مايكرسوفت إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتجري الشركة اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين، وتعتزم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها لأول مرة. تطوير تشات جي.بي.تي وتضافرت استثمارات الشركة وشراكتها مع أوبن إيه.آي، مطورة روبوت الدردشة الذائع الصيت (تشات جي.بي.تي).

هذا بالإضافة إلى النمو المطّرد لأعمال الحوسبة السحابية، في الارتقاء بمايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميا متخطية أبل.