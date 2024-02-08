تكنولوجيا: صور هاتف Google Pixel Fold 2 القابل للطي تكشف عن تصميم مستوحى من OnePlus Open

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تطوير هاتفها القابل للطي Google Pixel Fold 2، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الهاتف المستوحى من OnePlus Open.

قدم موقع “Android Authority” تفاصيل جديدة حول الجيل الثاني من هواتف Pixel Fold، حيث تؤكد أحدث التسريبات على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Tensor G4، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

كما تؤكد اللمحات الأولى التي كشفت عنها الصور المسربة لهاتف Pixel Fold 2 عن تصميم يحاكي هاتف وان بلس OnePlus Open في مفصل الشاشة، وبعض التفاصيل الأخرى.

كما يؤكد التقرير على أن هاتف Pixel Fold 2 يحاكي إصدار وان بلس في تصميم الإطار الذي ينحني إلى اللوحة الخلفية، أيضاً يتوافق الهاتفين في تصميم الشاشة الخلفية إلى حد كبير.

ويختلف Pixel Fold 2 عن إصدار الشركة الأصلي في التصميم الأضيق والهيكل الأطول وهو تصميم أقرب لهاتف OnePlus Open.

أيضاً من المقرر أن يأتي إصدار جوجل القادم بترقية في شاشة الغطاء، كما يتضمن Fold 2 تغيير في تصميم الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر إضافي مع الإعدادات الثلاثية في الكاميرة، ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة Tensor G4 على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا العام للإعلان عن هواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel Watch 3.

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