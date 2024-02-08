تكنولوجيا: تفاصيل المواصفات الرئيسية لهاتف Infinix Hot 40i قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Mukul Sharma” عن تفاصيل المواصفات الرئيسية لهاتف Infinix Hot 40i قبل الإعلان المرتقب.

تقدم Infinix للأسواق قريباً إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة، ولقد قدم “Mukul Sharma” تفاصيل حول المواصفات الرئيسية لهاتف Infinix Hot 40i على منصة X.

وتؤكد هذه التفاصيل على أن الهاتف يأتي بمستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، على أن تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع فلاش LED رباعي في إعدادات الكاميرة.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Hot 40i يتوفر بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تتضمن اللون الأزرق، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن أن هذا الإصدار يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف في السوق الهندي قريباً.

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