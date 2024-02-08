تكنولوجيا: أسماء رمزية جديدة تشير إلى أن جهاز Pixel Tablet 2 قد يكون قيد العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر اسمان رمزيان جديدان في أحدث إصدار تجريبي من أندرويد، وكلاهما يشيران إلى أن الجيل التالي من جهار Pixel Tablet 2 قيد التطوير.

بينما كان جهاز Pixel Tablet قيد التطوير، كان يحمل اسمين رمزيين مختلفين داخليًا؛ “Tangor” و “Tangorpro”. هذا الأخير هو ما تم إصداره في العام الماضي باسم Pixel Tablet.

وفي الوقت نفسه، في ذلك الوقت، كشف المصدر عن علامات وجود “Citron” بجانب الجهاز اللوحي، على الرغم من انهم لم يتمكنوا من تأكيد ماهية هذا الجهاز.

واستمرارًا لهذا الموضوع، كان هناك أيضًا إصداران من Pixel Tablet قيد التطوير؛ “Korlan” و“Yuzu”. وعلى الرغم من أنه تم إصدار نمط واحد فقط من قاعدة الارساء، فيبدو أن جوجل كانت تنوي في السابق تقديم قاعدة شحن فقط لجهاز Pixel Tablet.

كان الموضوع الرئيسي للأسماء الرمزية لسلسلة Pixel Tablet حتى الآن هو الفواكه، خاصة فواكه الحمضيات.

ولقد أصدرت جوجل اليوم الإصدار التجريبي الأول من Android 14 QPR3 لهواتف Pixel، وكان فريق 9to5Google يبحث في كل ما هو جديد ظاهريًا داخل الكود.

وبعد ذلك، تم الكشف عن في قائمة بأجهزة Pixel الحالية والمستقبلية، إلى جانب العديد من الأسماء الرمزية المألوفة لهواتف Pixel؛ وهي “Clementine” و“Kiyomi”.

في الوقت الحالي، لا توجد أي إشارة واضحة في Android 14 QPR3 حول أنواع الأجهزة التي تحمل الاسماء الرمزية Clementine و Kiyomi.

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