تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يعيد تصميم البحث عن الاتجاهات إلى جانب تعديلات أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يتم تغيير واجهة مستخدم خرائط جوجل إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، ولكن يتغير ذلك الآن مع عمليات إعادة التصميم عبر الأسطح الرئيسية، بما في ذلك عند البحث عن الاتجاهات.

وعلى ما يبدو، عند النقر على اي مكان، فهذا يؤدي إلى الكشف عن تصميم جديد للورقة والذي يضم أزرار الإغلاق والمشاركة في الزاوية العلوية اليمنى. توجد أيضًا ورقة خلفية خلف الورقة التي تتفاعل معها مباشرةً.

هناك تغيير آخر وهو ان المواقع لم تعد تظهر في وضع الشاشة الكاملة، وتكشف عن جزء صغير من خلفية الخريطة في الأعلى. يساعد أسلوب الورقة هذا في الحفاظ على السياق.

كما ان أكبر إعادة تصميم في خرائط جوجل ايضًا هي تجربة البحث عن الاتجاهات. في الجزء العلوي، لم تعد واجهة المستخدم هذه تمتد من الحافة إلى الحافة وأصبحت الآن مخصصة فقط لإدخال العناوين. وهذا يجعل الامر أقل فوضى بعض الشيء.

وقد تم نقل دائري وسائل النقل المختلفة إلى الأسفل. يعد هذا تحسينًا رائعًا لإمكانية الوصول على الهاتف المحمول، بينما يكشف التمرير السريع للأعلى أن هذه أيضًا لم تعد واجهة مستخدم بأكمل الشاشة. ويتيح لك ذلك رؤية الخريطة بمزيد من طرق التنقل، مثل وسائل النقل العام.

تجعل عمليات إعادة التصميم هذه كل شيء يبدو أقل ازدحامًا قليلاً. ويبدو ان هذه التغييرات متاحة على نظام اندرويد (الإصدار 11.113.x)، ولكن لم يتم طرحها على نطاق واسع بعد.

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