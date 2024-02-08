شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير أمنى يتحول إلى محتال ويستخدم ثغرة فى أبل لسرقة 2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الباحث الأمني، الذي عادة ما يتم الإشادة به لمساعدته شركة Apple في العثور على مشاكل برمجية، ثغرة أمنية كبيرة للاحتيال على الشركة والحصول على 2.5 مليون دولار، وفقاً لموقع indiatoday.

ويواجه نوح روسكين فريزي، الذي يعمل في ZeroClicks Lab، وسبق أن شكرته شركة Apple لمساعدته في العثور على مشكلات في برامجها، مشكلة كبيرة بسبب استخدامه ثغرة في نظام Apple تسمى Toolbox لارتكاب خدعة كبيرة.

يُزعم أن نوح وصديقه كيث وجدا طريقة للتسلل إلى Toolbox، وهو المكان الذي تدير فيه Apple الطلبات المعلقة، لقد فعلوا ذلك عن طريق خداع شركة مختلفة تساعد شركة Apple في خدمة العملاء، ثم استخدام هذا الوصول للوصول إلى نظام Apple.

وجاء في لائحة الاتهام: "خلال سير المخطط، حاول المدعى عليه والمتآمرون معه الحصول عن طريق الاحتيال على أكثر من 3 ملايين دولار في منتجات وخدمات الشركة من خلال أكثر من عشرين طلبًا احتياليًا"، ويضيف أنه بالنسبة للطلبات التي اكتملت، حصل المدعى عليهم على حوالي 2.5 مليون دولار من بطاقات الهدايا الإلكترونية وأكثر من 100 ألف دولار من "المنتجات والخدمات"، ويذكر التقرير أن العديد من بطاقات الهدايا والمنتجات هذه تم إعادة بيعها بعد ذلك لأطراف ثالثة.

وعلى الرغم من أنهم كانوا يحاولون إخفاء آثارهم باستخدام أسماء وعناوين مزيفة، فمن الواضح أن أحدهم استخدم النظام لتمديد عقد AppleCare الخاص به لنفسه ولعائلته.

ويعد هذا الوضع أمرًا كبيرًا لأنه لا يتعلق فقط بالأموال التي خسرتها شركة Apple، ويتعلق الأمر أيضًا بالثقة، ومن المفترض أن يساعد أشخاص مثل نوح في الحفاظ على أنظمة Apple آمنة، وليس استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.