تكنولوجيا: صور تكشف عن تصميم جهاز Lenovo ThinkBook الشفاف قبل فعاليات MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لكشف النقاب عن جهاز ThinkBook الذي يأتي بتصميم شفاف خلال فعاليات معرض MWC 2024، ولقد إستعرضت تسريبات مصورة تصميم هذا الإصدار قبل إنطلاق الحدث.

تستمر شركة لينوفو في تطوير إصدارات جديدة من أجهزة الحاسب المحمول المميزة بنصميم غير تقليدي على غرار أجهزة Yoga Book 9i أو ThinkPad X1 Fold.

ولقد أطلقت لينوفو تحديث لجهاز Yoga Book 9i خلال الشهر الماضي بمعالج Core Ultra 7 155U من سلسلة معالجات Meteor Lake.

وفي تقرير جديد نشر مؤخراً كُشِف عن خطط لينوفو لإطلاق جهاز حاسب محمول بتصميم غير تقليدي يضم لوحة شفافة، ولقد إستعرضت الصور المسربة تصميم الجهاز الذي يظهر بشاشة مزدوجة، حيث يتضمن لوحة شفافة مع شاشة بتصميم تقليدي.

وتعمل الشاشة كلوحة مفاتيح بخاصية اللمس، بينما يأتي الجزء الخاص بلوحة اللمس كبديل للشاشة، لذا يرتكز هذا الجهاز على Yoga Book 9i لكن مع لغة تصميم غير تقليدية.

كما تشير التوقعات إلى أن لينوفو ستقدم الجهاز كأحد إصدارات سلسلة ThinkBook، كما يظهر باثنان من منافذ USB C، ونظام تشغيل Windows 11 في الخلفية، ويحاكي الجهاز شاشة جهاز تلفاز LG Signature OLED T الشفافة والمميزة بحجم 77 إنش التي ستنطلق لاحقاً هذا العام إلى الأسواق، بينما تشير التقارير إلى أن لينوفو تخطط لكشف النقاب عن جهاز Lenovo ThinkBook الشفاف في فعاليات MWC التي تنطلق لاحقاً هذا الشهر.

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