شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google وApple وMeta تنضم لاتحاد الولايات المتحدة لتعزيز الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مجموعة كاملة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يبلغ عددها 200 شركة، إلى الجهود المبذولة في الولايات المتحدة لتعزيز الممارسات المسئولة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيضم اتحاد معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي (AISIC) شركات Meta وGoogle وMicrosoft وApple كأعضاء.

وأعلنت وزيرة التجارة جينا ريموندو للتو عن العديد من الأعضاء الجدد في المجموعة وقالت إنه سيتم تكليفهم بتنفيذ الإجراءات التي أشار إليها الأمر التنفيذي الشامل للرئيس بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقالت ريموندو في بيان: "لدى الحكومة الأمريكية دور مهم تلعبه في وضع المعايير وتطوير الأدوات التي نحتاجها للتخفيف من المخاطر وتسخير الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي".

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن في أكتوبر بعيد المدى، لذا سيركز هذا الكونسورتيوم على تطوير مبادئ توجيهية لـ "الفريق الأحمر، وتقييمات القدرات، وإدارة المخاطر، والسلامة والأمن، ووضع العلامات المائية على المحتوى الاصطناعي".

الفريق الأحمر هو مصطلح للأمن السيبراني يعود تاريخه إلى الحرب الباردة، ويشير إلى عمليات محاكاة أطلق فيها على العدو اسم "الفريق الأحمر"، وفي هذه الحالة، سيكون العدو عبارة عن ذكاء اصطناعي عازم على التصرف بشكل سيئ.

وسيحاول المشاركون في هذه الممارسة خداع الذكاء الاصطناعي للقيام بأشياء سيئة، مثل الكشف عن أرقام بطاقات الائتمان، عن طريق القرصنة السريعة، وبمجرد أن يعرف الناس كيفية كسر النظام، يمكنهم بناء وسائل حماية أفضل.

ويعد وضع العلامات المائية على المحتوى الاصطناعي جانبًا مهمًا آخر من أمر بايدن الأصلي، وسيقوم أعضاء الاتحاد بوضع إرشادات وإجراءات لضمان قدرة المستخدمين على التعرف بسهولة على المواد التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونأمل أن يؤدي هذا إلى تقليل الخداع العميق والمعلومات الخاطئة المعززة بالذكاء الاصطناعي، لم يتم بعد اعتماد العلامات المائية الرقمية على نطاق واسع، على الرغم من أن هذا البرنامج سوف "يسهل ويساعد في توحيد" المواصفات الفنية الأساسية وراء هذه الممارسة.

لقد بدأ عمل الكونسورتيوم للتو، على الرغم من أن وزارة التجارة تقول إنه يمثل أكبر مجموعة من فرق الاختبار والتقييم في العالم، إن الأمر التنفيذي لبايدن وهذا الكونسورتيوم التابع هما كل ما لدينا في الوقت الحالي تقريبًا. يواصل الكونجرس فشله في تمرير تشريعات ذات معنى بشأن الذكاء الاصطناعي من أي نوع.