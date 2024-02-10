شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت كلب يعمل بالذكاء الاصطناعى ويقود المكفوفين عبر المتاحف ومراكز التسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور خبراء من جامعة جلاسكو RoboGuide، وهو كلب آلي بأربع أرجل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن أن يحل محل الكلاب المرشدة، ويقول مطوروه إن RoboGuide يمكن أن يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التحرك بحرية أكبر حول المتاحف ومراكز التسوق والمستشفيات والأماكن العامة الأخرى.



روبوت كلب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أولاولوا بوبولا، الباحث الرئيسي في المشروع: "إن التقنيات المساعدة مثل RoboGuide لديها القدرة على تزويد المكفوفين وضعاف البصر بمزيد من الاستقلالية في حياتهم اليومية في السنوات القادمة".

يستخدم RoboGuide سلسلة من أجهزة الاستشعار لرسم خريطة محيطة وتقييمها بدقة، وتسمح البرامج التي طورها الفريق له بمعرفة الطرق المثلى بين المواقع وتفسير بيانات المستشعر في الوقت الفعلي لمساعدته على تجنب الاصطدام بالعقبات المتحركة أثناء توجيه الإنسان، ويمكن للروبوت أيضًا فهم الكلام، مما يمنحه القدرة على تقديم استجابات لفظية بدوره.



روبوت فى متحف

وقال بوبولا: "أحد العوائق المهمة للعديد من الروبوتات الحالية ذات الأربع أرجل والساقين والعجلات هو أن التكنولوجيا التي تسمح لها بالعثور على طريقها يمكن أن تحد من فائدتها كمساعدين لضعاف البصر".

على سبيل المثال، يمكن للروبوتات التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتنقل أن تؤدي أداءً جيدًا في الهواء الطلق، ولكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في الأماكن الداخلية، حيث يمكن أن تضعف تغطية الإشارة.

يقول المطورون إن النموذج الأولي يستخدم عددًا من التقنيات المتطورة، ويهدفون إلى توفير نسخة كاملة في السنوات القادمة.

وتأتى همية الروبوت من وجود ما يقدر بنحو 2.2 مليار شخص في العالم يعيشون مع شكل من أشكال فقدان البصر، مع إصابة حوالي مليوني شخص في المملكة المتحدة.