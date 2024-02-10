تكنولوجيا: هاتف vivo V30 Pro يحصل على شهادة Bluetooth وقد يتم إطلاقه قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة vivo بإصدار هاتفي V30 Lite وV30 رسميًا، وبالتالي لا يزال هناك هاتف واحد فقط من المجموعة مفقودًا؛ وهو vivo V30 Pro. ولكن يبدو ان الهاتف لن يكون مفقود لفترة طويلة، نظرًا لأنه حصل على شهادة Bluetooth الخاصة به للتو.

تم الكشف عن رقم الطراز الخاص بالهاتف على أنه V2319 في مستندات Bluetooth SIG. ونظرًا لأنه قد تبين أن Vivo V29 Pro هو نسخة معدلة من Vivo S17 Pro، فمن الوارد جدًا أن يكون V30 Pro هو S18 Pro باسم آخر.

في هذه الحالة، من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.78 مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Dimensity 9200+ مع 12/16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و 256/512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1.

سيحتوي الهاتف على نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع تقريب بصري حتى ضعفين بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 50 ميجابكسل . هذا وبالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط.

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