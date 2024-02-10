شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تزدهر الشركات الناشئة مع المؤسسين المهاجرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت التغييرات الأخيرة في قواعد الهجرة بالمملكة المتحدة بعض رواد الأعمال إلى الخوف من احتمال إجبارهم على مغادرة البلاد لأنهم لا يدفعون لأنفسهم ما يكفي للوفاء بمعايير الأرباح الجديدة، قد يكون هذا خطأً كبيراً بالنسبة لدولة ترغب بنشاط في جذب وتشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

يشكل المهاجرون نسبة غير متناسبة من رواد الأعمال - 39% من الشركات الناشئة الأسرع نموًا في المملكة المتحدة لديها مؤسس مشارك مهاجر واحد على الأقل، على الرغم من أن 14.5% فقط من السكان مولودون في الخارج.

يقول ناظم فاليمحمد، المؤسس المشارك لبنك كرو الرقمي في المملكة المتحدة والمولود في أوغندا: "الطموح يكمن في طبيعة المهاجر - فهم مدفوعون لبناء شيء يفخرون به".

المؤسسون المهاجرون موجودون في كل مكان في جميع أنحاء العالم وكان حضورهم واضحًا بشكل خاص في مؤتمر SLUSH التكنولوجي الذي عقد في هلسنكي بفنلندا في ديسمبر من العام الماضي، على سبيل المثال من بين 180 شركة ناشئة مسجلة حاليًا في مركز الشركات الناشئة Maria 01 بالمدينة، هناك أكثر من 45 جنسية مختلفة ويعتبر المشاركون أن هذا المستوى من التنوع عامل رئيسي في نجاح مشهد الشركات الناشئة الفنلندي وفقا لما أوردته TheNextWeb .

تقول هانا نيلوند، كبيرة مسؤولي التأثير في Maria 01: "لضمان استمرار نمو النظام البيئي للشركات الناشئة ودعم نمونا الاقتصادي، نحتاج إلى التأكد من أننا نبذل ما في وسعنا لجذب المواهب الدولية إلى فنلندا".

اقليات أجنبية المولد

معظم الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار في الولايات المتحدة أسسها مهاجرون، وفقًا لدراسة أجرتها المؤسسة الوطنية للسياسة الأمريكية (NFAP)، ويتخلف المؤسسون من الأقليات العرقية عن ثلث الشركات ذات الأداء المماثل في المملكة المتحدة، وتنمو القائمة الأوروبية لشركات التكنولوجيا الناشئة من المؤسسين المولودين في الخارج بشكل مطرد.

وهي تشمل أمثال بنوك نيوبانك وريفولوت، والمتخصصة في علم التبريد الكمي Bluefors، وشركة الأمن السيبراني Darktrace، ومنصة تبادل الأموال العالمية Wise، والمنافس العالمي للترجمة الآلية DeepL، ومزود الأحداث الافتراضية Hopin - واحدة من أسرع الشركات الناشئة نموًا في أوروبا على الإطلاق - على سبيل المثال لا الحصر عدد قليل.

ربما لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا، حيث كشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة تمبل سابقًا أن الشركات الناشئة التي تضم مؤسسًا مهاجرًا واحدًا على الأقل من المرجح أن تكون مبتكرة، سواء من حيث المنتجات التي تنتجها أو استراتيجيات الأعمال التي تنشرها لجلبها إلى السوق.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يجلبون تفكيرًا جديدًا إلى وطنهم الجديد ويمكنهم تطبيق ما كان شائعًا في وطنهم في بيئة جديدة، ومع ذلك يسلط كانديس سافري، رجل الأعمال الأمريكي الذي أسس شركة الطاقة الشمسية بيا باور في إسبانيا، الضوء على أن هذا غير ممكن دون الاتصال أيضًا إلى حد كبير بالنظام البيئي المحلي.

وقالت: "إن كونك رائدة أعمال في بلد أجنبي يتطلب اعتماداً عميقاً على فريقك المحلي وأيضاً على عملائك الأوائل - وأنا أرى أن هذا ميزة كبيرة".

الاستفادة من التنوع وسد فجوة التمويل

أثبتت الدراسات أيضًا أن الفريق المؤسس المتنوع له فوائد عديدة من حيث النجاح النهائي للمشروع، فعلى سبيل المثال، يُظهر البحث الذي أجرته جامعة HEC Paris أنه يمكن أن يكون مفيدًا لشركة ناشئة من حيث كيفية عملها.

اكتشفت الدراسة أن الفريق المؤسس المتنوع عرقيًا كان بشكل عام أكثر نجاحًا من حيث حجم رأس المال الذي تم جمعه من الفرق التي تضم مؤسسين بيض فقط، ووجد الباحثون أيضًا أن التنوع العرقي كان له تأثير إيجابي على أداء المشروع في بعض القطاعات التي كانت متجانسة تقليديًا، مثل التصنيع المتقدم.

ومع ذلك، فإن ما يقل عن 2% من تمويل رأس المال الاستثماري في أوروبا يذهب إلى الشركات التي أسستها النساء أو الأقليات العرقية، ويأمل بعض المستثمرين في تغيير ذلك، من خلال إنشاء شركة Unconventional Ventures التي تقودها النساء في الدنمارك صندوقًا بقيمة 30 مليون يورو لدعم مؤسسين متنوعين يُعرفون بأنهم نساء، أو أشخاص ملونون، أو مهاجرون، و/أو مجتمع LGBTQ+.

وقال رمزي رفيع، الشريك العام للصندوق صندوق No Label Ventures في المملكة المتحدة، ل "تك إي يو" العام الماضي: "يمكن رؤية موضوعات المرونة والأداء الزائد في المهاجرين والفرق المتنوعة، ومن هنا انحيازنا والتزامنا تجاه رواد الأعمال هؤلاء الذين قد يبدأون رحلاتهم وهم يعانون من نقص التمويل، ولكنهم في كثير من الأحيان يستمرون في تحقيق مكاسب كبيرة".

كما انعكست قيمة الفريق المؤسس المتنوع في بحث حديث أجرته جامعة تورنتو، والذي يُظهِر أن المؤسسين المهاجرين هم الأكثر احتمالاً لتحقيق عمليات خروج ناجحة، إما عن طريق الاكتتاب العام الأولي (IPO) أو عن طريق الاستحواذ.

ومع ذلك، لم يكن الخروج أكثر احتمالا فحسب، بل كانت هناك أيضا اختلافات في كيفية ومتى قرر المؤسسون الاستفادة من الأموال، ويوضح المؤلفون أن عمليات الخروج تأتي عادة إما عندما تكون الشركة قد بدأت للتو في تحقيق المبيعات أو عندما تكون قد حققت بالفعل درجة ما، من الجر في السوق.

من المرجح أن يكون المؤسسون المهاجرون أكثر ابتكارًا، سواء من حيث المنتجات والخدمات التي ينتجونها أو أيضًا طريقهم إلى السوق وهذا يعني أنه من المرجح أن يكون لديهم مسار نمو مرتفع، وهو ما يعني بدوره أنهم أكثر عرضة للبحث عن مخرج خلال مرحلة الإيرادات الأولية هذه بدلاً من انتظارهم حتى ينضج العمل ويصبح مربحًا.

تخاطر المملكة المتحدة بخسارة التنوع في فرق المؤسسين ومهاراتهم

من الواضح أن تكوين الفريق المؤسس للشركة الناشئة مهم للغاية من حيث مزيج المهارات بداخله، لكن الأبحاث تظهر أن التنوع الثقافي يمكن أن يكون بنفس القدر من الأهمية ومن منظور سياسي، إذا كانت أي دولة تريد حقاً أن تصبح "أمة الشركات الناشئة" التالية، فيتعين عليها أن تنظر بجدية في إزالة أي قيود قد تقف في طريق المؤسسين المهاجرين.

تؤدي قواعد الهجرة الجديدة في المملكة المتحدة إلى زيادة كبيرة في التكاليف المرتبطة بالتوظيف عبر تأشيرة العمال المهرة، في حين أن الحد الأدنى من متطلبات الراتب سيؤدي إلى خروج العديد من الخريجين من وظائفهم.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركات الناشئة بالفعل صعوبات في التمويل، فإن إضافة تكاليف إضافية يشكل ضغطًا لن يتمكن الكثيرون من تحمله، إنه موقف قد يجبر العديد من المؤسسين المهاجرين على البحث في مكان آخر عندما يفكرون في مكان زرع جذور شركاتهم الناشئة، وستكون الدول الأصلية المختارة الجديدة هي التي ستستفيد.