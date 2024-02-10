تكنولوجيا: تسريبات من Geekbench 5 تكشف عن بعض تفاصيل رقاقة Google Tensor G4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تطوير جيل جديد من رقاقات معالج Tensor، ولقد رصدت رقاقة Google Tensor G4 في منصة Geekbench 5 بالفعل مع بعض التفاصيل حول آداء هذا الإصدار.

كشفت تسريبات جاءت من قاعدة بيانات Geekbench 5 عن جهاز جديد من جوجل يعرف برمز “Tokay”، ولقد أوضحت التسريبات أن الجهاز يضم معالج Tensor G4 القادم من جوجل.

ويظهر جهاز جوجل في منصة Geekbench 5 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14، ولقد إستطاع هذا الإصدار أن يسجل 1082 نقطة في إختبارات الآداء للأنوية الأحادية، وأيضاً 3121 نقطة في إختبارات الآداء للأنوية المتعددة.

وتؤكد التسريبات على أن المعالج الذي يدعم الجهاز يأتي بعدد 8 من الأنوية، والتي تنقسم بين 4 من الأنوية بسرعة 1.95GHz، و3 من الأنوية بسرعة 2.6GHz، ونواة رئيسية بسرعة 3.1GHz، كما تضم الرقاقة كرت الشاشة Mali G715.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الجهاز الذي يضم رقاقة جوجل Tensor G4 هو إصدار الشركة القادم Pixel 9، إلا أن بعض التفاصيل الأخرى تؤكد على أن هاتف Pixel 9 سجل برمز “komodo” بينما سجل هاتف Pixel 9 Pro برمز “caiman”، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار ورقاقة جوجل القادمة.

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