تكنولوجيا: تقرير يؤكد إيرادات OpenAI تتخطى 2 مليار دولار في نهاية 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن تسجيل شركة OpenAI إيرادات قياسية تتخطى 2 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

إستطاعت شركة OpenAI الفرعية لشركة مايكروسوفت أن تحقق إنجاز كبير في الإيرادات مع نهاية 2023، حيث تجاوزت إيرادات الشركة 2 مليار دولار.

ولقد أكد على هذه التفاصيل التقارير التي نشرت مؤخراً قي رويترز و Financial Times، والتي أشير فيها إلى أن OpenAI المطورة لمنصة الذكاء الإصطناعي المتقدمة تؤكد على أن هذه القفزة في الإيرادات تعود إلى منتجات وخدمات الشركة المبتكرة والتي يأتي على رأسها روبوت الدردشة “ChatGPT”.

ولقد سجلت الشركة إرتفاع في الإيرادات السنوية إلى أكثر من 1.6 مليار دولار في بداية ديسمبر، وهي قفزة سريعة في الإيرادات بعد مرور شهرين على إعلان The Information عن تحقيق OpenAI إيرادات 1.3 مليار دولار.

كما تؤكد التقارير على أن OpenAI تجذب الكثير من المستثمرين بقيمة إستثمارات تصل إلى 80 مليار دولار، ومن أبرز المستثمرين “الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان” من الإمارات العربية المتحدة.

أيضاً تعد شركة “TSMC” لاعب رئيسي في محادثات التمويل، ولقد دفع إرتفاع الطلب على رقاقات الذكاء الإصطناعي مع تراجع الإنتاج إلى إتجاه OpenAI لإستكشاف فرض جديدة للتعاون مع مزيد من الشركات المصنعة لتلبية إحتياجات الأسواق.

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