تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن Gemini Urtla من جوجل

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل يوم الخميس مجموعة من الإعلانات، بما في ذلك إعادة تسمية Bard إلى Gemini، وإطلاق تطبيق Gemini مستقل جديد لنظام أندرويد، وتوفير وصول Gemini لمستخدمي iOS في تطبيق جوجل، إلى جانب إصدار Gemini Advanced.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هو Gemini Advance، فهو على غرار ChatGPT Plus، حيث سيكون Gemini Advanced متاحًا مقابل اشتراك، ويعتمد Gemini Advanced على نموذج الوسائط المتعددة الأكثر تقدمًا من جوجل، Gemini Urtla.

قبل أن نخوض في التفاصيل حول Gemini Advance، إليك ملخص سريع للتغييرات الأخيرة في عالم جوجل-Bard-Gemini، حيث أعلنت جوجل مؤخرًا عن Gemini، وهو نموذج متعدد الوسائط يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يأتي بثلاثة أحجام:

- Gemini Nano، وهو مخصص بشكل أساسي للمهام التي تتم على الجهاز.

- ثم هناك Gemini Pro، الذي يتوسع عبر مجموعة واسعة من المهام وهو أكثر كفاءة قليلاً من Nano.

- ثم هناك Gemini Urtla، وهو الأكبر من نوعه في جوجل والأفضل النسخة الأكثر قدرة من Gemini.

ووفقًا للشركة، فهي قادرة على "مهام معقدة للغاية"، حتى الآن، أصبح Gemini Nano وGemini Pro متاحين للمستخدمين عبر Bard.

لكن الشركة أرادت تبسيط الأمور قليلاً، ومن أجل "عكس التكنولوجيا المتقدمة في جوهرها"، أعلنت الشركة في 8 فبراير أن اسم Bard سيُطلق عليه الآن اسم Gemini، ويمكن الوصول إلى الأداة بـ 40 لغة عبر الإنترنت، وسيتم الوصول إليها قريبًا من خلال تطبيق Gemini الجديد لأجهزة أندرويد وتطبيق جوجل على iOS.

ما هو Gemini Urtla؟ كجزء من الإعلانات الأخيرة من قبل جوجل، كان إعادة تسمية Gemini Urtla، والتي ستسمى الآن Gemini Advanced، حيث تقول جوجل إن الإصدار المتقدم "قادر على التفكير واتباع التعليمات والبرمجة والتعاون الإبداعى".

كيفية استخدام Gemini Advanced يمكن لأي شخص استخدام Gemini Advanced عبر الاشتراك في خطة جوجل One AI Premium، وتعتمد خطة AI Premium الجديدة على خدمة جوجل One الشهيرة، والتي توفر سعة تخزينية موسعة وميزات منتج حصرية.

مع Gemini Advance، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات مثل Help me write، المدعومة بواسطة Duet AI - والتي تسمى الآن Gemini for Workspace، وهذا يعني بشكل أساسي أن المشتركين في Gemini Advance سيكونون قادرين على استخدام إمكانيات Gemini Urtla عبر تطبيقات مساحة العمل مثل Gmail وDocs وSheets وSlides وMeet.