تكنولوجيا: بيع 12 مليون سهم من أمازون بقيمة 2 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام مؤسس أمازون “Jeff Bezos” ببيع 12 مليون سهم من شركة أمازون بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار.

أشار “جيف بيزوس” مؤسس موقع Amazon.com في تصريحات مؤخراً إلى خططه لطرح 50 مليون سهم من الشركة للبيع خلال العام المقبل.

ولقد بدأت الشركة يوم الثامن والتاسع من فبراير في بيع الأسهم، في إطار الخطة المعلن عنها سابقاً من “Jeff Bezos”، حيث قرر مؤسس أمازون الإستفادة من إرتفاع سعر الأسهم لينافس من جديد على لقب “أغنى رجل في العالم”.

كما أشير في التقرير السنوى الأخير الذي أعلن عنه من شركة أمازون، أن خطة البيع الأولى قد حصلت على الموافقة يوم 8 من نوفمبر من عام 2023، ومن المتوقع أن تنتهي خطة الشركة في بيع الأسهم بحلول 31 من يناير من عام 2025.

يذكر أن “جيف بيزوس” قام ببيع أسهم بقيمة تتخطى 30 مليار دولار منذ عام 2002، حيث وصلت قيمة الأسهم التي تم تداولها منذ 2020 إلى 2021 إلى إجمالي 20 مليار دولار، ولقد إستهدف بشكل رئيسي التركيز على هدايا الأسهم، حيث حصلت المنظمات غير الربحية على تبرعات بقيمة 230 دولار.

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