تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن تحديثات أجهزة Lenovo ThinkBook وThinkPad وThinkVision في MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو للكشف عن التحديثات الجديدة لأجهزة Lenovo ThinkBook وThinkPad وThinkVision في معرض MWC للعام 2024 الذي ينطلق لاحقاً هذا الشهر.

إستعرضت أحدث التسريبات التصميم المميز للإصدارات الجديدة من أجهزة Lenovo ThinkBook وThinkPad وThinkVision، والتي تتميز بنتوء في الشاشة.

ولقد جاءت التفاصيل الأولى حول الجيل القادم من أجهزة لينوفو في تقرير نشر من “Windows Report”، مع صور مسربة توضح تصميم هذه الأجهزة، والتي تتضمن إصدار بتصميم شفاف يقدم من لينوفو في سلسلة ThinkBook.

وتشير بعض التوقعات إلى أن جهاز لينوفو الشفاف المرتقب يقدم في فعاليات MWC 2024 كنموذج أولي في فئة الهواتف المميزة بشاشة قابلة للطي.

أيضاً في تفاصيل شاركها موقع “Windows Report” كُشِف عن تفاصيل جديدة حول الإصدارات الأخرى المتوقع الإعلان عنها خلال فعاليات MWC 2024.

حيث تستعد لينوفو وفقاً لهذه التفاصيل لإطلاق تحديثات جديدة لعدد من أجهزة الشركة والتي تتضمن الإصدارات التالية:

جهاز ThinkBook 14 G4

الجيل الخامس من جهاز ThinkPad T14 بمعالج AMD

الجيل الخامس من جهاز ThinkPad T14 بمعالج إنتل

الجيل الخامس من ThinkPad T14S

الجيل الثالث من ThinkPad T16

الجيل الثاني من جهاز ThinkPad x12 بشاشة قابلة للفصل

الجيل الثاني من ThinkVision M14T

وتوضح التفاصيل التي نشرت من “Windows Report” أن الإصدارات الجديدة من الأجهزة تتضمن تحسينات بسيطة مقارنة بالإصدارات الحالية، والتي تشمل نتوء في الشاشة للكاميرة، وإضافة منفذ USB C في بعض الأجهزة.

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