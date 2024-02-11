شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تلمح لمستقبل الذكاء الاصطناعى بنظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت التلميح إلى كيفية دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11 قبل طرح التحديث الكبير المقبل لنظام التشغيل.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة اختبار "تجربة جديدة" لبرنامج Copilot في نظام التشغيل Windows هذا الأسبوع، والتي تتضمن برنامج Copilot متحركًا في شريط المهام الذي يظهر عند نسخ النص أو الصور.

وتوضح Microsoft في منشور بالمدونة: "ستغير أيقونة Copilot مظهرهت وتتحرك للإشارة إلى أن Copilot يمكنه المساعدة، وعندما تقوم بتمرير مؤشر الماوس فوق رمز Copilot، فإنه سيوفر قائمة بالإجراءات التي يمكنك اتخاذها، مثل تلخيص أو شرح النص المنسوخ، وفقا لتقرير ذا فيرج .

ويستطيع برنامج Copilot بعد ذلك إخبارك بما هو موجود في الصورة، وقد يساعدك في المستقبل على تحرير الصور أيضًا، وإلى جانب تغييرات Copilot، أكدت مايكروسوفت أيضًا أن تطبيق Notepad الخاص بها سيحصل على تكامل Copilot AI قريبًا ، و ستتمكن من تحديد النص والضغط بزر الماوس الأيمن "للشرح باستخدام Copilot"، سيقوم بفك تشفير النص أو مقاطع التعليمات البرمجية أو ملفات السجل.

وقامت مايكروسوفت بإضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي إلى نظام التشغيل Windows 11 تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك برنامج Copilot الرئيسي.

ويعد كل ذلك جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لوضع Copilot كعلامة تجارية كبيرة للذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft، كل ذلك أثناء الاستعداد لتحديث كبير للميزات لنظام Windows، فيما تريد Microsoft أن يكون عام 2024 "عام الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي"، وهي تضيف بالفعل مفتاح مساعد مساعد مخصص إلى لوحات المفاتيح .

وقامت Intel وQualcomm وآخرون بالتشويق لـ "تحديث" Windows لعام 2024 الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، لكن Microsoft لم تعترف رسميًا بخططها بعد.