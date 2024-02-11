من 50 دولة.. 260 خبيرًا يشاركون في مؤتمر "الحطام الفضائي"

بمشاركة قادة قطاع الفضاء من 50 دولة حول العالم..

انطلقت أعمال#مؤتمر_الحطام_الفضائي الذي يُعقد بالتعاون مع @ITU و @UNOOSA لتحقيق فضاء أكثر استدامة وأمانا للجميع. pic.twitter.com/VuVuGGn6a2— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA)

بمشاركة قادة قطاع الفضاء من 50 دولة حول العالم..



انطلقت أعمال #مؤتمر_الحطام_الفضائي الذي يُعقد بالتعاون مع @ITU و @UNOOSA لتحقيق فضاء أكثر استدامة وأمانا للجميع. pic.twitter.com/VuVuGGn6a2 — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) February 11, 2024