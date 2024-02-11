تكنولوجيا: التحديث الأخير لـ Microsoft Copilot يضيف واجهة مستخدم جديدة على أجهزة iOS وأندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تقديم برنامج Copilot من مايكروسوفت لأجهزة أندرويد وiOS رسميًا في الشهر الماضي بعد اختباره لمدة عام تقريبًا، وقد تلقى البرنامج تحديثًا رئيسيًا يضيف واجهة مستخدم جديدة.

يتم طرح التحديث على شكل موجات، وهو يوفر مظهرًا أكثر انسيابية مصممًا خصيصًا لمساعدة المستخدمين على الاستفادة من ميزات Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع أكثر من 5 مليارات محادثة و5 مليارات صورة تم إنشاؤها حتى الآن، أصبح Copilot واحد من أكبر برامج الذكاء الاصطناعي.

يسمح البرنامج الذي طورته مايكروسوفت للمستخدمين بتجاوز مجرد الصور الإبداعية ليقوموا الآن بتخصيص الصور التي تم إنشاؤها من خلال التحرير المضمن مباشرة داخل التطبيق بفضل برنامج Designer.

وعلى الرغم من أن بعض الميزات التي يقدمها Copilot تتطلب اشتراكًا، إلا أن جميعها تقريبًا بها إصدار مجاني يسمح على الأقل للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت تستحق الدفع مقابلها.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمشتركي Copilot Pro أيضًا تغيير حجم الصور وإعادة إنشائها بين المربع والأفقي دون مغادرة الدردشة، بالإضافة إلى تخصيص الصور باستخدام برنامج Designer.

وأخيرًا، أعلنت مايكروسوفت أنها ستطرح قريبًا برنامج Designer GPT الجديد داخل Copilot، مما يوفر للمستخدمين مساحة أكثر غامرة ومخصصة داخل برنامج الدردشة الآلي.

يتوفر برنامج Copilot من مايكروسوفت مجانًا ويعمل على Microsoft Edge وChrome وFirefox وSafari. سيتم نشر جميع التغييرات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع على أنظمة iOS واندرويد والويب.

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