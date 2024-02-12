شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعتزم حرمان فئة عمرية من استخدام الشبكات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، إنه يرغب في وضع قيود رقمية حقيقية للتأكد من عدم تمكن أي قاصر دون سن 13 عاما من الدخول إلى الشبكات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن المراهقين في فرنسا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما لا يمكنهم الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين. قوانين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي القانون في فرنسا لا يسمح أيضا للشباب الصغير بإنشاء حساب في شبكات التواصل الاجتماعي بمفردهم إلا عند بلوغهم سن الـ 15 عاما.

وقبل هذا السن يحتاج المنتمون إلى هذه الشريحة العمرية إلى موافقة الوالدين لإنشاء هذا الحساب.

وأعرب أتال عن تفاؤله حيال النجاح في تنفيذ هذه الخطوة، وقال:" هذه مسألة صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة". استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا وأشار إلى وجود طريق نحو الوصول إلى الهدف بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي.

وصرح أتال بأن فيسبوك أو تيك توك على علم بأن المسألة تتعلق بسمعتهما "وسوف يتعاونون".