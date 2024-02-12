شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية استعادة حساب فيس بوك المخترق بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسابك على فيس بوك هو مساحتك الشخصية التي يصل إليها أي شخص دون إذنك، وفي كثير من الأحيان ترى مشاركات من أصدقائك تشير إلى أن حساباتهم قد تم اختراقها، لذلك اذا قام شخص باختراق حسابك أو إذا نسيت كلمة مرورك، فيمكنك استخدام عملية استرداد الحساب التلقائية على فيس بوك للعودة مرة أخرى.

هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها معرفة أن حسابك قد تم اختراقه، وبكلمات فيسبوك الخاصة، إذا تغير بريدك الإلكتروني أو كلمة المرور الخاصة بك، أو تغير اسمك أو تاريخ ميلادك، أو تم إرسال طلبات صداقة إلى أشخاص لا تعرفهم، أو تم إرسال رسائل لم تكتبها أو منشورات أو تم إنشاء إعلانات لم تقم بإنشائها. فحينها قد يكون تم اختراق حسابك.

كيفية استعادة حساب فيسبوك المخترق بسرعة

1- انتقل إلى "الإعدادات والخصوصية".

2- اختر "كلمة المرور والأمن".

3- الضغط على "تغيير كلمة المرور"، تأكد من أنك تتذكر كلمة المرور السابقة.

وفي نفس صفحة "كلمة المرور والأمان"، يمكنك أيضًا التحقق من قائمة الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها، اضغط على قائمة بعنوان "مكان تسجيل الدخول"، إذا وجدت أن هناك جهازًا لا يخصك أو نظامًا لم تستخدمه، فيجب عليك إزالة حسابك على الفور من ذلك النظام.

اضغط على تسجيل الدخول، ثم اختر حساب آمن، ثم اتبع الخطوات التي سيظهرها فيسبوك أثناء متابعتك لتأمين حسابك، يمكنك أيضًا التواصل مع Facebook من خلال صفحة الدعم.

إذا قام المتسلل بتسجيل خروجك من حسابك على فيسبوك، فانتقل إلى Facebookمركز الدعم بفيس بوك، وسيُطلب منك إدخال رقم هاتفك المرتبط بحسابك على الفيس بوك، إذا كان الرقم الذي تدخله يتطابق مع رقمك المسجل، فسيساعدك فيسبوك على استعادة الوصول إلى حسابك على فيسبوك.