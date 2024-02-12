شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟..كيفية إنشاء استطلاعات الرأي على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق واتساب ميزة إنشاء استطلاع لمستخدمي Android وiOS في الأشهر الماضية، حيث يتيح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta للمستخدمين إنشاء استطلاعات رأي في مجموعات وكذلك في الدردشات الشخصية، وفقًا لموقع indiatoday.

كيفية إنشاء استطلاع واتساب على Android وiOS الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب على هواتفك الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS

الخطوة 2: الآن افتح الدردشة الفردية أو المجموعة التي تريد إنشاء الاستطلاع فيها.

الخطوة 3: بعد ذلك، اضغط على زر الإرفاق الموجود بجانب مربع الرسالة ثم اضغط على أيقونة الاستطلاع.

الخطوة 4: في نافذة إنشاء استطلاع، أضف سؤالك ثم الخيارات للاختيار من بينها، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا.

الخطوة 5: بمجرد إضافة الأسئلة والخيارات، اضغط على خيار الإرسال الأخضر.

الخطوة 6: سيتم إنشاء الاستطلاع الخاص بك.

يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا في الاستطلاع، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء استطلاع والإدلاء بأصواتهم في استطلاعات الرأي الأخرى بمجرد الضغط على الخيار المتاح حسب اختيارك، ويمكنك الاختيار من بين أي من الخيارات المتاحة في الاختيارات، أو يمكنك حتى تحديد عدة أو كل الخيارات المتاحة ضمن الاستطلاع.

يتم تحديث الاستطلاع تلقائيًا في كل مرة يتم فيها إضافة تصويت جديد، ويمكن للمستخدمين أيضًا عرض المعلومات المتعلقة بالاستطلاع مثل من شاهد نتائج الاستطلاع من خلال الضغط على خيار "عرض الأصوات"، ما عليك سوى الانتقال إلى الاستطلاع والضغط على "عرض الأصوات"، سترى تفاصيل الاستطلاع بما في ذلك من أعطى التصويت والخيار الذي تم تحديده من قبل الآخرين.