تكنولوجيا: صور توضح تصميم هاتف Huawei Pocket 2 بثلاثة إختيارات في الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت من “Fixed Focus Digital” تصميم إصدار هواوي الصدفي القابل للطي Huawei Pocket 2 الذي يظهر بثلاثة إختيارات في الألوان.

قدمت هواوي العام الماضي اثنان من الهواتف القابلة للطي بتصميم أفقي Mate X3 وMate X5، بينما انطلق هاتف Huawei Pocket S الصدفي القابل للطي في 2022.

ولقد نشرت الصور ثلاثية الأبعاد للإصدار القادم عبر “Fixed Focus Digital” على منصة Weibo، حيث يظهر Huawei Pocket 2 في الصور المسربة بألوان الأسود، والبنفسجي، وأيضاً اللون الأبيض بتصميم جلدي.

كما يضم الهاتف اثنان من الدوائر في الغطاء الخلفي، حيث تعود الدائرة الأولى لإعدادات الكاميرة، بينما تضم الدائرة الثانية شاشة الغطاء الخارجي.

ولقد قدمت هواوي هاتفي P50 Pocket وPocket S بشاشة OLED في الغطاء الخارجي بحجم 1.04 إنش، ودقة عرض 340 في 340 بيكسل، كما جاء الهاتفين بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 40 ميجا بيكسل، وكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، كما ضم هاتف P50 كاميرة بدقة 32 ميجا بيكسل.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هواوي ستقدم هاتف Huawei Pocket 2 بشكل رسمي في الحدث المقرر عقده قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة Huawei P70 في شهر مارس، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر