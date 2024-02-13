شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على أداة ترقية خاصة بها تشبه DLSS لنظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على إعداد ميزة ترقية الذكاء الاصطناعي المشابهة لـ DLSS لألعاب الكمبيوتر، وهي خاصية تعمل بالذكاء الاصطناعي في الالعاب لترقية جودة الصور وتحسين الأداء، كان قد اكتشف مستخدم X PhantomOcean3 الميزة داخل أحدث الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل Windows 11، وتعرف الدقة الفائقة التلقائية بأنها وسيلة "لاستخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الألعاب المدعومة تلعب بشكل أكثر سلاسة مع التفاصيل المحسنة"، وفقاً لموقع Theverge.

يبدو هذا مشابهًا إلى حد كبير لتقنية Deep Learning Super Sampling (DLSS) من Nvidia، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لترقية الألعاب وتحسين معدلات الإطارات وجودة الصورة، وتقدم AMD وIntel أيضًا إصداراتهما الخاصة، مع تزايد شعبية كل من FSR وXeSS في إصدارات ألعاب الكمبيوتر الشخصي الحديثة.

لم تعلن Microsoft رسميًا بعد عن ميزة الدقة الفائقة الجديدة هذه، لذلك ليس من الواضح كيف ستعمل بالضبط، ولا ما إذا كانت ستتطلب أي أجهزة محددة، وتعمل DLSS من Nvidia على تعزيز النوى الموترية التي يتم شحنها على مجموعة بطاقات الرسومات RTX الخاصة بها، في حين يتم تشغيل كل من AMD's FSR وIntel's XeSS بواسطة أجهزة GPU الخاصة بهما.

تعمل Microsoft أيضًا على تحسين ميزة إدارة الألوان لنظام التشغيل Windows 11، والتي ستكون مفيدة بشكل خاص لأحدث شاشات OLED التي تستخدم تقنية HDR.

لقد افتقر Windows إلى نظام جيد لإدارة الألوان على مستوى نظام التشغيل لسنوات، مما يترك لاعبي الكمبيوتر الشخصي مضطرين إلى إضافة ملفات تعريف ألوان مخصصة في مربع حوار يبدو وكأنه تم شحنه في نظام التشغيل Windows 95.

مع التغييرات القادمة، سيتم دمج إدارة الألوان في منطقة إعدادات العرض الرئيسية لنظام التشغيل Windows 11، مما يسمح لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي بتعيين ملفات تعريف الألوان لـ sRGB وDCI-P3، هناك أيضًا ميزة جديدة تتحكم تلقائيًا في ملفات تعريف الألوان المتنوعة هذه.

تقول Microsoft حول ميزة إدارة الألوان هذه: "تتأكد إدارة الألوان التلقائية من أن تطبيقاتك والمحتويات الأخرى تحتوي على ألوان دقيقة على هذه الشاشة".