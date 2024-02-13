تكنولوجيا: iQOO تدعم هاتف iQOO Z9 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 وبطارية بقدرة 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد iQOO لإطلاق سلسلة هواتف iQOO Z9 في الأسواق العالمية، ولقد كشفت أحدث التقارير عن دعم هاتف iQOO Z9 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 وبطارية بقدرة 6000 mAh.

تشير التوقعات إلى أن سلسلة هواتف iQOO Z9 تنطلق في السوق الصيني في البداية ومن ثم تنطلق للأسواق العالمية في الربع الأول من هذا العام.

ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر “Digital Chat Station” للكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف iQOO Z9، حيث يشار إلى أن الهاتف يأتي بشاشة OLED بجودة عرض 1.5K، وهي ترقية كبيرة مقارنة بإصدار العام الماضي Z8 الذي تميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.64 إنش، وجودة عرض FHD+، وأيضاً معدل تحديث 120Hz.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Z9 يأتي بمعالج SM7550 Snapdragon أو الذي يعرف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، وهي الرقاقة ذاتها التي قدمت في هواتف Honor 100 وVivo S18 التي انطلقت للسوق الصيني.

يذكر أن التسريبات الجديدة تختلف عما جاء في تسريبات سابقة حول دعم سلسلة Z9 بمعالج D8300، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن الرقاقة تدعم إصدار iQOO Z9 Pro، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة iQOO Z9 خلال الفترة القادمة.

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