تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 16 Pro بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تفاصيل جديدة من سلاسل توريد ابل على أن هواتف iPhone 16 Pro تأتي بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت إلى جانب سعة أكبر للبطارية.

أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، حيث تقدم هاتف 16 Pro بحجم شاشة 6.3 إنش، ويأتي إصدار 16 Pro Max بحجم شاشة 6.9 إنش.

أيضاً من المقرر أن تدعم ابل كلا الهاتفين بشاشة OLED من فئة (MLA)، والتي تأتي بتحسينات في السطوع، كما تتميز برؤية أفضل في زوايا الشاشة مقارنة بشاشات OLED التقليدية.

وتدعم ابل إصدارات iPhone 16 Pro بشريحة A18 Pro الجديدة، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تعزز ابل السعة التخزينية في إصدارات Pro، حيث يأتي هاتفي iPhone 16 Pro بسعة تصل إلى 2 تيرابايت مقارنة بأعلى سعة في إصدارات Pro العام الماضي والتي إقتصرت على 1 تيرابايت.

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن ابل تختص هذه الإصدارات بمميزات بتقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع أن تتكامل الهواتف مع “Apple MGIE AI”.

أيضاً أكدت التفاصيل السابقة على دعم هواتف iPhone 16 Pro بكاميرة مميزة بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي هاتف 16 Pro بعدسات tetraprism لتكبير بصري حتى 5 مرات.

من جانب أخر أشارت أحدث التسريبات إلى أن ابل تدعم iPhone 16 Pro Max بترقية كبيرة في البطارية، حيث تأتي البطارية في هذا الإصدار بقدرة 4676 mAh، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالإصدار الحالي 15 Pro Max الذي يضم بطارية بقدرة 4441 mAh.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار iPhone 16 Pro Max يأتي بأطول عمر للبطارية مقارنة بإصدارات ابل السابقة من هواتف الأيفون، كما تقدم ابل ترقية في بطارية iPhone 16 Pro أيضاً، حيث كشفت تسريبات مصورة عن نموذج لبطارية بقدرة 3355 mAh والمدمجة في حامل معدني لتشتيت الحرارة بكفاءة أعلى.

المصدر