تكنولوجيا: تطبيق Gemini قادم إلى السماعات الداعمة لمساعد جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إطلاق Gemini الأسبوع الماضي، ركزت جوجل على عامل شكل الهاتف الذكي. وقد تركت المساعد في مكانه على الشاشات الذكية، ومكبرات الصوت، وأجهزة التلفاز، والسيارات، ونظام Wear OS، على الرغم من أن تطبيق Gemini للهاتف المحمول قادم إلى سماعات الرأس.

ومع ذلك، أكدت جوجل الأسبوع الماضي أنها تركز على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS أولاً.

حتى إذا تم تمكين Gemini على هاتفك، فإن Pixel Buds Pro لا يزال يقوم بتشغيل مساعد جوجل، كما يمكنك معرفة ذلك من الصوت والإمكانيات التي يمكنك الوصول إليها.

من المفترض أن يوفر تطبيق Gemini لسماعات الرأس استجابات مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للوسيط الصوتي فقط.

قد يكون إحضار التطبيق إلى سماعات الأذن، والذي يتمتع بميزة الرجوع إلى الهاتف المتصل إذا حدث خطأ ما، بداية أكثر أمانًا من الشاشات/مكبرات الصوت الذكية.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تقوم جوجل بتحسين Gemini لسماعات الرأس، خاصة فيما يتعلق بطول الردود. فيمكن قراءة الردود الطويلة بسهولة على الشاشة مقارنة بسماعات الأذن.

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