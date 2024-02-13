تكنولوجيا: أبل تضيف ميزة إعادة تعيين رمز المرور مع أول تحديث للنظام على نظارة Vision Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقها مؤخرًا، أصدرت شركة أبل أول تحديث لنظارة Vision Pro. ويصل التحديث، VisionOS 1.0.3، بعد أسبوعين من الإصدار السابق 1.0.2 الذي تم إصداره قبل إصدار النظارة الذكية.

وعلى الرغم من أن شركة أبل لم تكشف عن جميع الإصلاحات في هذا التحديث، إلا أنها تستهدف مشكلة كبيرة وتتضمن إصلاحات عامة للأخطاء.

ويعتبر التغيير الأبرز في تحديث VisionOS 1.0.3 هو القدرة على إعادة تعيين رمز المرور المنسي. في السابق، لم يكن لدى المستخدمين الذين نسوا رمز المرور الخاص بـ Vision Pro أي وسيلة أخرى سوى زيارة متجر أبل لإعادة التعيين.

والآن، إذا تم إدخال رمز المرور غير الصحيح مرات كافية، فسوف توفر النظارة خيار مسح الجهاز. وتوفر هذه الميزة راحة وتحكمًا لمستخدمي Vision Pro.

تحافظ أبل على الأمان من خلال إبقاء قفل التنشيط في مكانه؛ لن يؤدي مسح النظارة إلى تجاوز متطلبات معرف أبل الخاص بالمالك.

وتشير ملاحظات إصدار أبل ببساطة إلى أن التحديث يتضمن “إصلاحات مهمة للأخطاء“. والأخطاء المحددة التي تمت معالجتها لم يتم تفصيلها بشكل علني.

يمكن لمالكي Vision Pro تنزيل التحديث وتثبيته مباشرة على النظارة الخاصة بهم. كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى تطبيق الإعدادات وحدد موقع قسم تحديث البرنامج لبدء العملية.

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