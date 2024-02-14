تكنولوجيا: هاتف Galaxy A35 يظهر في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة Exynos 1380

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy A35 اليوم في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Exynos 1380، قبل الإعلان المرتقب عن هذا الإصدار.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة قريباً، ولقد أختبر هاتف Galaxy A35 في Geekbench، حيث سجل الهاتف 1020 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2973 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14، وعلى عكس Galaxy A55 الذي رصد برقاقة Exynos 1480 الجديدة، يأتي هاتف Galaxy A35 بإصدار سامسونج السابق Exynos 1380 الذي يرتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، ويضم 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة (2.4GHz)، و4 من أنوية A55 بسرعة 2.0GHz، كما يضم المعالج كرت الشاشة Mali-G68.

ولقد قدمت سامسونج رقاقة Exynos 1380 في عدد من هواتفها الذكية تشمل Galaxy A54، وF54، إلى جانب M54.

من جانب أخر كشفت التسريبات عن تصميم Galaxy A35 الذي يتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي، كما يضم كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج هذا الإصدار بشكل رسمي في شهر مارس المقبل.

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