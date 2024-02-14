شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية للتقنيات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

سبع تقنيات متنوعة

سعيا لتعزيز الابتكار ، وتمكين المنتجات التقنية؛#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعلن عن تمديد فترة التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة حتى 31 مارس 2024.#CSTSandbox

للمزيد:https://t.co/x0w88P8s26 pic.twitter.com/QW5a9KY0fv— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) سعيا لتعزيز الابتكار ، وتمكين المنتجات التقنية؛ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعلن عن تمديد فترة التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة حتى 31 مارس 2024.#CSTSandbox



للمزيد:https://t.co/x0w88P8s26 pic.twitter.com/QW5a9KY0fv — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) February 14, 2024

​​البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تمديد فترة التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة حتى تاريخ 31 مارس 2024م.ويأتي ذلك بناء على رغبات المهتمين بالمشاركة، إذ تتيح البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة تجربة منتجات وحلول ونماذج أعمال مبتكرة.ويكون ذلك من خلال استخدام سبع تقنيات متنوعة، منها سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، سعيا لاستكشاف التنظيمات ذات العلاقة والتحديات المرتبطة بها.وأشارت الهيئة أن البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة تهدف إلى خلق بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول أو خدمات مبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال.هذا إضافة إلى تنمية صناعتها، وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق.ودعت الهيئة جميع المستثمرين والشركات العاملة في المجال إلى التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تستقبل طلبات الانضمام حتى 31 مارس 2024م، وذلك عبر هذا الرابط:يأتي إطلاق الدفعة الثانية من ​​البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة كامتداد لجهود الهيئة في تمكين خدمات جديدة.هذا بجانب تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي، والتعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين.كما يأتي ضمن جهودها التي تقود إلى تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إذ مكنت الشركات المشاركة في الدفعة الأولى من تقديم منتجات ريادية ابتكارية في قطاعات مختلفة.