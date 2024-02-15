تكنولوجيا: أجهزة Chromebook تضيف صوتًا للشحن.. ولكن سيتعين عليك تمكينه يدويًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تبين أن جوجل كانت تضيف أصوات الشحن إلى نظام ChromeOS في نهاية عام 2022، ويبدو ان هذه الميزة متاحة الآن على أجهزة Chromebook.

فوفقًا لشركة جوجل، تمت إضافة صوتًا للشحن على أجهزة Chromebook في شهر سبتمبر من عام 2023. ومن المفترض أن يتزامن ذلك مع إصدار ChromeOS 117 والمواد الكبيرة التي تعيد تصميمها.

يمكنك تمكين الميزة من تطبيق الإعدادات > الجهاز > الصوت حيث توجد مفاتيح تشغيل/إيقاف فردية لبدء تشغيل الجهاز، والشحن، وأصوات البطارية المنخفضة.

وأثناء تمكينها للمستخدمين الجدد، يتم تعطيل أصوات الشحن افتراضيًا للمستخدمين الحاليين.

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