شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تتجاوز 52 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة البيتكوين اليوم الخميس بنسبة 4.86 %، ويتم تداول الأصل، لأول مرة منذ أكثر من عامين، بسعر 52,044 دولارًا، وتعد تدفقات رأس المال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin من بين العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا الارتفاع، وفقاً لموقع gadgets 360.

أظهرت الأثير مكاسب بنسبة 5.75 %، في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر إيثريوم 2,792 دولارًا، على مدى اليومين الماضيين، ارتفعت قيمة الأثير بمقدار 150 دولارًا.

انضمت بعض العملات مثل Solana وRipple وUniswap وChainlink إلى BTC وETH في جانب تحقيق الربح في مخطط أسعار العملات المشفرة، كما سجلت Cardano وAvalanche وDogecoin وTron وPolkadot أرباحًا.

كما أن العملات المشفرة التي شهدت انخفاضًا في قيمتها اليوم الخميس تشمل USD Coin وTether وCosmos وMonero.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 5.32 %، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم القطاع، حتى الآن، 1.95 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

يحظى قطاع العملات المشفرة باهتمام من كل من مجتمع المستثمرين العالمي وكذلك قادة العالم، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، على سبيل المثال، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دعم عالمي لمعالجة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.