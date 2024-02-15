تكنولوجيا: تحديث أيقونات الأداة على تطبيق الطقس من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت جوجل تصميم تطبيق الطقس الخاص بها العام الماضي بالتزامن مع إصدار Pixel Fold و Pixel Tablet.

وعلى الرغم من أن إعادة التصميم الجديدة تضمنت واجهة جديدة ونظيفة ومجموعة جديدة من أيقونات الطقس، إلا أن الأداة المقابلة لها احتفظت بنفس الرموز القديمة لتمثيل الطقس، وهذا على وشك التغيير.

إذ يبدو أن جوجل تدعم الآن المجموعة الجديدة من أيقونات الطقس في كل من تطبيق الطقس المعاد تصميمه وأداة At a Glance التي يمكن تثبيتها على أجهزة أخرى غير Pixels.

وكالعادة عندما يتعلق الأمر بإصدارات جوجل، يبدو أن هذا عبارة عن طرح مرحلي، لذا قد تختلف النتائج المتعلقة بموعد ظهور الرموز الجديدة بالنسبة لك.

وكما نرى في الصورة أعلاه، تظهر الرموز المحدثة بشكل غير مسطح وتبدو ثلاثية الأبعاد بعض الشيء.

بالإضافة إلى ذلك، في الصورة أدناه، يمكننا رؤية صورة أوضح لما ستبدو عليه الرموز الجديدة على أداة الطقس على شاشتك الرئيسية، استنادًا إلى تطبيق الطقس المعاد تصميمه، بمجرد تطبيق التغيير على جهازك.



وعلى الرغم من أن الجميع لا يضعون أهمية في مظهر الأدوات، إلا أن جوجل أبدت اهتمامًا متجددًا بها منذ إطلاق“Material You”.

علاوةً على ذلك، منذ أن قدمت أبل أدوات الشاشة الرئيسية مع iOS 14، سعى المستخدمون على كل من أجهزة آيفون واندرويد إلى إيجاد طرق لتخصيص شاشاتهم الرئيسية حسب رغبتهم.

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