تكنولوجيا: لينوفو تخطط للإعلان عن نموذج لجهاز حاسب بتصميم شفاف في MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث الصور المسربة التي نشرت اليوم على خطط لينوفو للإعلان الرسمي عن نموذج لجهاز حاسب محمول بتصميم شفاف بالكامل خلال معرض MWC 2024.

تستمر شركة لينوفو في تطوير الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب التي تأتي بتصميم غير تقليدي، ولقد شارك “Evan Blass” صور تشويقية تكشف عن التصميم الشفاف لجهاز الحاسب المرتقب من لينوفو.

وتوضح الصور أن غطاء جهاز الحاسب المحمول يتميز بتصميم يضم شاشة OLED شفافة بالكامل، وهي التقنية التي قدمت من العملاق الكوري سامسونج وLG خلال الفترة الماضية.

كما تؤكد الصور على أن جهاز لينوفو يتميز بلوحة مفاتيح بتصميم شفاف أيضاً، إلا أن هذا الجزء يكشف عن التكوينات الداخلية للجهاز، مع إطار نحيف يحيط بلوحة المفاتيح الإفتراضية، والذي يتضمن منافذ الجهاز والهوائيات.

وتأتي لوحة المفاتيح بتصميم إفتراضي في هذا النموذج، حيث ترتكز على حساسية اللمس، ومن المقرر أن تقدم لينوفو مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال فعاليات معرض برشلونة المرتقب.

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