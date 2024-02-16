تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold6 قد يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في العمل على تطوير إصدارها الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold6، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

كشفت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر حساب “@Tech_Reve” عن خطط سامسونج لترقية إعدادات الكاميرة في الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي.

وتوضح التسريبات أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Z Fold6 القادم بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تستخدم سامسونج مستشعر ISOCELL HP2 الذي قدم في إصدار S24 Ultra هذا العام.

وتأتي هذه التفاصيل على عكس ما جاء من تسريبات سابقة نشرت عبر “Ice Universe” والتي أشير فيها إلى خطط سامسونج لدعم الجيل القادم من هواتف Galaxy Z Fold بنفس المستشعر الذي قدم من سامسونج في هاتف Z Fold5 والذي يتميز بدقة 50 ميجا بيكسل.

من جانب أخر أوضحت بعض التسريبات السابقة بعض التفاصيل المتوقعة في Z Fold6 والتي تتضمن تصميم أكثر إتساعاً في غطاء الشاشة، مع وزن أقل، وتجعد أقل في الشاشة عند الطي.

يذكر أن سامسونج تعمل على تطوير إصدار أخر من هواتف Galaxy Z Fold بتكلفة منخفضة، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي.

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