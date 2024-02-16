شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس فيس بوك بيعمل إيه أول ما يصحى.. مارك زوكربيرج يكشف تفاصيل يومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، عن طقوسه الصباحية، مما يمنحنا نظرة على العمل اليومي لعملاق التكنولوجيا، لم يكن روتين زوكربيرج عاديًا على الإطلاق، حيث يبدأ كل يوم في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويحاول زوكربيرج استخدام هاتفه الذكي، ولكن بدلاً من الضغط على زر الغفوة أو تحضير القهوة، يغوص مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به Facebook وMessenger وWhatsApp، إنها طريقته في متابعة أحداث العالم، على الرغم من اعترافه بأن الأمر قد يبدو مرهقًا بعض الشيء في بعض الأحيان، وفقاً لموقع indiatoday.

لكن الأمر لا يقتصر على وقت الشاشة والتمرير، حيث كشف زوكربيرج عن شغفه بالتدريب على فنون القتال المختلطة (MMA)، لقد استبدل هوايته الصباحية بجلسات مكثفة من رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب تمارين القوة والتكييف، لتغذية روتينه الصارم، فهو يتناول 4000 سعرة حرارية في اليوم.

ولكن وسط الزحام والضجيج، يخصص زوكربيرج الوقت لما يهم حقًا، ألا وهو الأسرة، إنه ليس مجرد رئيس تنفيذي، إنه أب لثلاث بنات صغيرات، إنهم يعزفون معاً على أنغام تايلور سويفت، مما يضيف لمسة من المرح العائلي في الصباح.

ومع ذلك، وبعيدًا عن بريق وادي السيليكون، فإن قصة زوكربيرج قابلة للتفاعل، من منا لم يشعر بالإرهاق من التدفق اللامتناهي للإشعارات أو لم يكافح من أجل إيجاد التوازن في العالم الرقمي؟ إن صراحته بمثابة تذكير بأنه حتى أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا تواجه نفس المعضلات اليومية التي يواجهها بقيتنا.