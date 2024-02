شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن 4 ألعاب Xbox حصرية لأجهزة PS5 وNintendo Switch وActivision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق 4 ألعاب من مايكروسوفت على أجهزة PlayStation 5 من سوني و Nintendo Switch، حسبما أكدت الشركة في وقت متأخر من يوم الخميس بعد أسابيع من التكهنات حول إطلاق عناوينها الحصرية على منصات منافسة.

و جاء هذا الإعلان في برنامج Xbox Podcast الرسمي من الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Gaming Phil Spencer، الذي سلط أيضًا مزيدًا من الضوء على الأسباب الكامنة وراء قرار أعمال Xbox وأكد أن الجيل التالي من وحدات تحكم Xbox قيد التطوير.

ولم تكشف مايكروسوفت بعد عن الألعاب الأربعة الحصرية لأجهزة Xbox القادمة إلى PS5 وNintendo Switch، لكن The Verge ذكر أن الألعاب المذكورة ستكون Hi-Fi Rush وPentiment وSea of Thieves وGrounded.

وتناول سبنسر الشائعات حول عناوين الطرف الأول من مايكروسوفت ومستقبل حصرية Xbox بشكل مباشر، مؤكدًا أنه على عكس التقارير، فإن إصدارات Triple-A Bethesda مثل Starfield وIndiana Jones وGreat Circle القادمة ستظل حصرية لأجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي.

وبينما امتنع Spencer عن تسمية عناوين Xbox الأربعة الحصرية المقرر إطلاقها على PS5 وNintendo Switch، ادعى تقرير من The Verge، نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط مايكروسوفت، أن هذه الألعاب ستكون Hi-Fi Rush وPentiment وSea of the Thieves وGrounded

وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الثلاثة الأولى من هذه الألعاب ستأتي إلى منصات Sony و Nintendo أيضًا، لكن لا توجد تواريخ إصدار محددة أو نوافذ إطلاق لهذه الألعاب، لكن سبنسر قال إن مطوريها لديهم خطط للإعلانات "ليست بعيدة جدًا".

ومع ذلك، أوضح رئيس Xbox عملية اختيار الألعاب الأربع المؤكدة حتى الآن للانتقال إلى منصات متعددة. نظرت الشركة في الألعاب التي تم إصدارها منذ أكثر من عام والتي كانت موجودة على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي لفترة من الوقت.

وقال سبنسر إن اثنتين من الألعاب المختارة عبارة عن ألعاب موجهة من المجتمع، في حين أن اللعبتين الأخريين عبارة عن ألعاب أصغر حجمًا ولم يتم تصميمها لتكون حصرية للمنصة، "نظرًا لأنهم أدركوا إمكاناتهم على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي، فإننا نرى فرصة للاستفادة من المنصات الأخرى كمكان لجذب المزيد من القيمة التجارية من تلك الألعاب، مما يسمح لنا ربما بالاستثمار في التكرارات المستقبلية لتلك الألعاب، أو تكملة لها".