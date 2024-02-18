شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف جهازى كمبيوتر يعود إصدارهما إلى أكثر من 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اكتشاف اثنين من أول أجهزة الكمبيوتر المكتبية في العالم أثناء عملية تطهير منزل في لندن، حيث كشفت الصدفة عن وجود اثنين من أجهزة الكمبيوتر الثلاث المتبقية في الربع الأول من إصدارها في أي مكان في العالم، وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يتم التغاضي عنه الآن، إلا أن Q1 مهد الطريق لأجهزة الكمبيوتر التي لدينا اليوم عندما تم إطلاقه منذ أكثر من 50 عامًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول بريندان أوشي، رئيس شركة Just Clear التي اكتشفت هذه العناصر: "لم أتخيل أبدًا أننا سنعثر على شيء مهم جدًا في مجال التكنولوجيا وتاريخ الحوسبة".



جهاز الكمبيوتر القديم كان موظفو شركة Just Clear، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما اكتشفوا هذه القطع الأثرية مخبأة تحت كومة من الصناديق. قالت الشركة، إنها تحاول إنقاذ أو إعادة استخدام أكبر عدد ممكن من العناصر، ولكن لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذه العناصر. قال أوشي: إن الفريق حاول البحث عبر الإنترنت عن مزيد من المعلومات، لكنه تعثر حتى تواصل مع خبير كمبيوتر. وأضاف: "لقد دُفنت أجهزة الكمبيوتر في كنز من الصناديق، واعتقدنا في البداية أنهما قطعتان جميلتان من تاريخ الحوسبة في السبعينيات، ومع ذلك، بعد التشاور مع مستشارينا وإجراء الأبحاث مع مرور الوقت، أدركنا أننا اكتشفنا في الواقع عنصرين نادرين للغاية، لا يوجد سوى ثلاثة منها معروفة في العالم اليوم".

جهاز الكمبيوتر

سيتم عرض هذه الآثار لتاريخ الكمبيوتر في معرض في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينجستون، التي تم إصدارها في عام 1972، حيث كان Q1 ثوريًا.

وتم إطلاق جهاز Q1 باستخدام معالج Intel 8008 الجديد تمامًا، وقد يبدو وكأنه آلة كاتبة، ولكنه كان أول كمبيوتر شخصي متكامل تمامًا، وهذا يعني أن جميع أجهزة الكمبيوتر مثل الشاشة ولوحة المفاتيح وحتى الطابعة كانت في وحدة واحدة، وكان هذا أيضًا أول "كمبيوتر شخصي" يعمل على معالج دقيق ذى شريحة واحدة.