شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك حظر رقم على هواتف أندرويد؟.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني البعض من المكالمات غير المرغوب فيها، ولذلك عليهم القيام بحظرها، وتختلف الطريقة التي تتبعها لحظر رقم ما قليلًا على كل هاتف، ونقدم هنا الدليل النهائي لهاتف أندرويد.





كيفية حظر مكالمة على هواتف أندرويد

يوفر كل من iOS وAndroid خيارات سهلة لإيقاف المكالمات غير المرغوب فيها، ولكن بما أن كل شركة مصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android لديها خيار إنشاء واجهة خاصة بها، فستكون الخطوات مختلفة، وفيما يلى حظر مكالمات أندرويد:

حظر مكالمة غير مرغوب فيها

الخطوة 1: انقر لفتح تطبيق الهاتف.

الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب "الحديثة" في الأسفل.

الخطوة 3: اضغط لفترة طويلة على الرقم الذي تريد حظره، ثم اضغط على حظر/الإبلاغ عن البريد العشوائي في القائمة المنبثقة.

الخطوة 4: قم بتحديد أو إلغاء تحديد المربع الموجود بجوار الإبلاغ عن مكالمة كرسالة غير مرغوب فيها ، ثم اضغط على حظر.

حظر جهة اتصال الخطوة 1: اضغط لفتح تطبيق الهاتف.

الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب جهات الاتصال في الأسفل.

الخطوة 3: اضغط على جهة الاتصال التي تريد حظرها.

الخطوة 4: اضغط على أيقونة المزيد ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 5: اضغط على حظر الأرقام في القائمة المنسدلة.